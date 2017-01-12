Ataköy'de gerçekleşen Camii kazasında yaşamını yitiren işadamı 1 ay sonra baba olacaktı

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde çöken tentenin altında kalarak hayatını kaybeden işadamı Mustafa Ümit Şengezer’in (45) yıllardır baba olmayı beklediği, eşinin de 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde önceki gün işkadını Yasemin Melek Aydın ile Behice Tunçöz’ün cenaze namazları sırasında, üzerinde kar biriken tentenin çökmesi sonucu tekstilci işadamı Mustafa Ümit Şengezer hayatını kaybederken 54 kişi de yaralanmıştı. Şengezer Tekstil’in sahibi işadamı Mustafa Ümit Şengezer’in vefatının ardından acı bir detay da ortaya çıktı. 45 yaşındaki işadamı, yıllardır çocuk sahibi olmayı hayal ediyordu. 20 yıldır evli Mustafa Ümit Şengezer-Aslı Solak Şengezer çifti, çocuk sahibi olmak için tüp bebek yöntemine başvurdu. Aslı Solak Şengezer, 6-7 yıl tedavi gördü. Çifti sevince boğan haber 8 ay önce geldi. Mustafa Ümit Şengezer baba, Aslı Solak Şengezer anne oluyordu.

EŞİ ÜZÜLMESİN DİYE...

Önceki gün cenaze namazı kılınan Yasemin Melek Aydın (57), Aslı Solak Şengezer’in kuzeniydi. 35 gün sonra baba olmayı bekleyen işadamı Şengezer, 8 aylık hamile eşi üzülmesin diye cenazeye habersiz gitti. Talihsiz kadın, kuzeninin ölümünü, eşinin vefat haberiyle birlikte aldı. Hastaneye kaldırılan Şengezer tedavi altına alındı.

KERİMOĞLU: İHMAL VAR

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, olayda ihmal olduğunu savunarak, “Cami imamı, burada namazı kıldırmaması için uyarılmış. Ama ‘Bir şey olmaz’ mantığıyla hareket edilmiş” ifadesini kullandı. Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 2 kişiden oluşan bilirkişi, olay yerinde inceleme yaptı. Bilirkişinin ilk tespitlerine göre; alanda ağaçlar, daha büyük bir can kaybını önledi.

Müslim SARIYAR / GAZETE HABERTÜRK