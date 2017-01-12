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FETÖ Çetin Acar fuhuş ordusu
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FETÖ 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurmuş

Tanık olarak dinlenen eski FETÖ mensubu Çetin Acar “FETÖ’cüler 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurmuş” dedi

12 Ocak 2017 Perşembe, 03:36:45 Güncelleme: 04:01:22

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davası kapsamında tanık olarak dinlenen eski örgüt mensubu Çetin Acar, 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan 80 dolayında generalin FETÖ’nün kaset şantajıyla darbe girişimine karıştığını öne sürerek, “FETÖ’cüler 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurmuş” dedi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü oturumunda, tanık olarak dinlenen Acar, şunları söyledi: “15 Temmuz darbesinden sonra çok sayıda general tutuklandı. Bunların 80 civarının FETÖ’cü olduğuna inanmıyorum. Bunların bir kısmı kız görüntüsüyle tehdit ve şantajla kumpasa sokulan insanlar. FETÖ’cüler 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurmuş. Bunların bin civarı Gülen evlerinde kalanlar. Bunlar bakanların, milletvekillerin, generallerin koynuna sokuluyordu ve kayıt altına alınıyordu. Bunların arkasındaki isim de eski Emniyet TEM Başkanı Cihangir Çelik’tir. Bunun kullandığı ‘Zehra’ isminde bir ‘fahişe imamı’ vardır. Okumaya gelen bin civarında kişi Gülen’in evinde fahişe olarak kullanılıyor.”

GAZETE HABERTÜRK

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