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763 yıllık medrese ‘taş kanseri’ oldu

12 Ocak 2017 Perşembe, 04:19:24

Konya’da Selçuklu döneminden günümüze kadar uzanan bir geçmişi olan İnce Minare Medresesi “taş kanseri” denilen hastalığa yakalandı

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    Konya’da Selçuklu eserleri Sırçalı Medrese ve Sahipata Külliyesi’nden sonra günümüzde müze olarak kullanılan 763 yıllık İnce Minare Medresesi’nde de temelin havasız kalması sonucu “taş kanseri” adı verilen erimeler oluştu.

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    Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Türk El Sanatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haşim Karpuz, konunun  bilimsel olarak araştırılması gerektiğini söyledi.

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    ‘ÇİMENTO DA TAŞLARI ERİTİYOR’

    Taş kapılardaki süslemeli bölümlerin erimeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Karpuz, “Caddelerin seviyesinin yükselerek yapıların çukurda kalması ve asfaltlama çalışmaları bu yapıların temellerinin havalanmasını önlüyor.

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