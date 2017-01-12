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Konya'da gazinoda tuvalet kavgası 2 yaralı

Konya'da bir eğlence mekanında iki grup arasında tuvalette sıra tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 05:55:49 Güncelleme: 05:57:19 DHA

Konya'da bir gazinoda iki grup arasında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü iki grup arasında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada 33 yaşındaki Yasin Saklan karın boşluğundan, 41 yaşındaki Hacı Arif Küçükkara ise sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yasin Saklan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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