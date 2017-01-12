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İstanbul'da korkunç kaza: 1 ölü

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde meydana gelen kazada Emin Akgül isimli bir kişi yaşamını yitirdi

12 Ocak 2017 Perşembe, 08:31:19 Güncelleme: 08:33:20 İHA

Bağcılar TEM Otoyolu Teksilkent mevkii Edirne istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Teksilkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddialara göre 34 HZ 1198 plakalı çekicinin sürücüsü rahatsızlanınca emniyet şeridine park etti. Bu sırada Emin Akgül (32) yönetimindeki 34 GH 099 plakalı otomobil arkadan çekiciye çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aracında sıkışan Akgül'ün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çekici sürücü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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