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TSK, Kuzey Irak'ta Zap bölgesini vurdu

TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerini imha etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:00:14 Güncelleme: 11:12:41 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 tarihinde 16.19-16.29 saatleri arasında Irak kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 havan mevzii (yüklü miktarda cephanesi ile birlikte) ve 2 barınağın içerisinde bulunan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle beraber ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

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