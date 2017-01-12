TSK, Kuzey Irak'ta Zap bölgesini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 tarihinde 16.19-16.29 saatleri arasında Irak kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 havan mevzii (yüklü miktarda cephanesi ile birlikte) ve 2 barınağın içerisinde bulunan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle beraber ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.