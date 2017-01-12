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Kayseri saldırısı
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Kayseri saldırısıyla ilgili 4 asker gözaltına alındı

Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili olarak 4'ü asker 23 şüpheli mahkemeye sevk edildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:43:01 Güncelleme: 11:46:24 DHA

Kayseri'de 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı araçlı 14 Mehmetçiğin şehit olması ile sonuçlanan bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlanma aşamasına geldi. Aralarında teröristlere bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4'ü asker 23 şüphelinin toplanan kanıtlarla birlikte nöbetçi mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde bulunan 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine giden sivil kıyafetli, silahsız komandolara yönelik saldırı sonrası 29 şüpheyi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, alınan ifadelerinin ardından salıverildi. Gözaltındaki 23 kişi çapraz sorguya alınarak, ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler arasında, daha önce PKK propagandası yaptıkları belirtilen gözaltındaki 4 askerin de PKK terör örgütünün TAK yapısına bilgi sızdırdıkları öne sürüldü.

 

 

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