Binali Yıldırım, Meclis'te restorasyon çalışmaları süren alanları inceledi

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TBMM'nin müze olarak kullanılacak kısımlarında devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ile AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'dan bilgi alan Başbakan Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.