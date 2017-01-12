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Binali Yıldırım, Meclis'te restorasyon çalışmaları süren alanları inceledi

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:48:00 AA

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan Meclisin hasar gören bölümlerini gezdi

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    AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis binasında yenileme çalışmaları süren alanları inceledi.

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    Başbakan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için geldiği TBMM'de, 1. tur görüşmeleri tamamlanan üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeler için oy kullanmasının ardından, Meclis binasında incelemelerde bulundu.

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    Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan Meclis binasının hasar gören bölümlerini gezdi. 

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