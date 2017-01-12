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AK Partili Muhammet Balta: Bacağımdan ısırıldım

Anayasa görüşmelerindeki kavgada bacağından ısırıldığını söyleyen Balta hastaneye gidecek

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:53:06 Güncelleme: 13:01:57

Meclis'te yaşanan kavga sırasında AK Partili Muhammet Balta bacağından ısırıldığını iddia etti. Balta, “Kimin ısırdığını görmedim ama iki diş izi var” dedi.

Sistem değişikliğini öngören anayasa teklifinin beşinci maddesi görüşülürken Meclis Genel Kurulu savaş alanına döndü. Meclis'in yetkilerini düzenleyen 5'inci maddeyle Meclis'in by pass edildiğini savunan CHP Meclis kürsüsünü işgal etti.

AK Partili vekiller CHP'li vekillerin etrafını sarınca ortalık karıştı. Kavga sırasında yere düşen, tekmelenen vekiller oldu. AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da bu kavga sırasında bir CHP'li vekilin bacağını ısırdığını iddia etti. O vekilin CHP'li Eren Erdem olduğu iddia edildi.

Habertürk TV'nin sorularını yanıtlayan Balta, “Yüzde yüz odur diyemem, kimin ısırdığını görmedim ancak bacağımda iki diş izi var” dedi.

Balta hastaneye gideceğini de belirtti.

Sibel Erdem/HABERTÜRK TV

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