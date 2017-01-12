TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'liler kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine AK Parti'liler kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı.



AK Partililerin bu girişimi sonuç vermeyince CHP'li vekiller ile aralarında arbede çıktı. Çıkan arbede sırasında Meclis kürsüsü de hasar gördü. Kürsü yerinden çıkarken, ses sistemi çalışamaz duruma geldi.



Tamir edilmek üzere yerinden alınan kürsü onarım sonrası eski yerine monte edildi.



Habertürk TV / Sibel Erdem

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