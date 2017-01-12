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Elazığ'da 6,5 aydır firari olan katil zanlısı için 'Kırmızı Bülten' çıkarıldı

Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenilen ve 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan Selim K.'nın 6,5 aydır firarda olması üzerine yakalanması için Kırmızı Bülten çıkarıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:39:27 Güncelleme: 13:44:59 İHA

Elazığ'da bir kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan ve 6,5 aydır firar olan katil zanlısının yakalanması için "Kırmızı Bülten" çıkarıldı.

Olay, 27 Mayıs 2016'da merkez İzzetpaşa Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'ndaki bir iş yerinin önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, birçok suçtan kaydı bulunan, denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenilen Selim K., husumetlilerine kurşun yağdırmıştı. Zanlının ateş açması sonucu Mustafa Kaplan hayatını kaybetmiş, F.G., Z.K. ce Z.Y. yaralanmıştı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmada şüphelinin kaçtığını belirlemiş, olayla ilgili suçluyu kayırma suçundan 7 şüpheliyi gözaltına alarak adliyeye sevk etmişti.

Cinayetle ilgili açılan dava bugün Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davaya adli kontrolle serbest kalan 7 şüpheli, avukatları ve maktul yakını katıldı.

Cinayet şüphelisi Selim K.'nin halen firar olduğu belirtilen davada, sanıkların ifadeleri alındı. Sanıkların ifadelerinde, cinayet şüphelisinin olaydan sonra kıyafetini değiştirdiği, cep telefonunun sim kartını bir evde bıraktığı ve daha sonra Palu istikametine bir araçla bırakıldığı ortaya çıktı.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan sadece M.Ç.'nin adli kontrol kararını kaldırarak, diğer şüphelilerin adli kontrol şartının devamına karar verdi. Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, cinayet şüpheli Selim K,'nin yakalanması için "Kırmızı Bülten" çıkarıldığını da belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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