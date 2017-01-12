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Fatma Kaplan Hürriyet
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CHP'li Hürriyet: Anayasa geçerse başımıza neler geleceğinin fotoğrafı

CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu'nun saldırısına uğradığını, telefonunun gasp edildiğini söyledi

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:53:30 Güncelleme: 13:58:25

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis Genel Kurulundaki kavgayla ilgili, "Bu saldırı, AKP'nin anayasa konusunda ne kadar vahşileşebileceğinin en büyük kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Hürriyet, partisinin bazı milletvekilleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgaya değindi.

AK Parti milletvekillerinin oylama sırasında gizlilik kuralına uymadıklarını ileri süren Hürriyet, bunu cep telefonu ile görüntülemek isterken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu'nun saldırısına uğradığını, telefonunun gasp edildiğini savundu.

Hürriyet, daha önce ortaya koyduğu iddiaların ve söylemlerinin AK Parti'nin hoşuna gitmediğini, bu nedenle hedef seçildiğini iddia ederek, kavganın AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifine neden "Hayır" denilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

"Hesabı temiz olanın, muhasebeden korkusu olmaz" ifadesini kullanan Hürriyet, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşanan bu saldırı, AKP'nin anayasa konusunda ne kadar vahşileşebileceğinin en büyük kanıtıdır. Sadece bir milletvekiline değil bir kadına karşı gözlerini kan bürüyen zihniyetin, getirmeye çalıştıkları dikta anayasasının da ne kadar vahşi olacağını göstermiş oldu. Meclis'te kadına tahammül edemeyen sokakta hayat hakkı verir mi? Vermez. İşte şu anda AKP'nin her zamanki gibi yarattığı fiili durum, bu anayasa geçerse başımıza neler geleceğinin de bir fotoğrafıdır aslında."

Mücadelelerinin hürriyet kavgası olduğunu ifade eden Hürriyet, "FETÖ ile ortak projeniz olan başkanlığınıza izin vermeyeceğiz. Sakladığınız her şeyi Hakk biliyor, halk da bilecek. Gün gelip AKP de saraylar da tarih olacak ama bugünlerden geriye, yarınlar için direnenler kalacak. Yıkılacak saraylarınız, yere batacak anayasanız, yere batacak başkanlığınız." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hürriyet, bir soru üzerine darp iddiasıyla ilgili Genel Kurul çalışmaları devam ettiği için sağlık raporu almaya fırsat bulamadığını söyledi.

Hürriyet, boyun bölgesindeki kızarıklığın sürdüğünü, ancak genel sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.

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