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Balıkesir Edremit
GÜNDEM

Aygün Y. boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürüldü

Balıkesir Edremit'te kendisini aldattığı için boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürülen Aygün Y., iki çocuk annesiydi...

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:53:34 Güncelleme: 13:57:07 DHA

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Aygün Y., boşanma davası açtığı 46 yaşındaki eşi B.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Dün saat 22.30 sıralarında polisi arayan Aygün Y., kendisini aldattığı için boşanma davası açtığı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi B.Y.'nin Camivasat Mahallesi, Gaziilyas Caddesi, Çıkmaz Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evinin kapısına dayandığını belirtip, yardım istedi. Söz konusu adrese gelen polis ekipleri, B.Y.'yi bulamayınca, ayrıldı.

Ancak, aynı apartmandaki erkek kardeşinin evine girdiği ve geceyi burada geçirdiği belirlenen B.Y., iddiaya göre eşinin evden çıkmasını bekledi. Sabah evinin yakınında, garson olarak çalıştığı lokantaya gitmek için evden çıkan Aygün Y.'nin apartmanda önünü kesen B.Y., barışmak istediğini söyledi. Aygün Y. ise boşanma davası açtığı eşinin bu teklifini geri çevirdi.

Sinirlenen B.Y., kardeşinin evinden aldığı ekmek bıçağını, iki çocuğunun annesini karnına rastgele saplamaya başladı. Kanlar içinde kalan Aygün Y. yere yığılırken, B.Y. koşarak kaçtı.

Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aygün Y., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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