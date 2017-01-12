Elektronik ortamlarda sınavlar nasıl yapılıyor?

YDS, ALES gibi sınavlar artık elektronik ortamda yapılıyor. 2016 yılında Ankara'da 5 bin kişilik kapasiteye sahip elektronik sınav merkezi kuruldu. İlk kez bugün Habertürk TV ekibine kameraları açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, sınav salonunda bir aday için hazırlanan kabinde sınav güvenliği hakkında bilgi verdi.



ELEKTRONİK ORTAMDA SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, "Bu binamız tam güvenlikli bir bina. Adaylar kapı girişlerinde 'yüz tanıma' sistemi ile binaya giriş yapıyor. Salona geldiğinde kendisine ayrılmış kabine oturuyor. Aday, TC kimlik numarası ile giriş yapıyor. Kendisini çeken web kamera ile tekrar resmini alıyoruz. Böylelikle kişinin yoklaması alınmış oluyor. Ekrandaki açıklamaları okuyarak sınavın başlamasını bekliyor. Binamız sinyal kesici mekanizma ile donatılmış durumda. Sınav esnasında dışarı ile iletişime geçilmesi engelleniyor.



ADAYLAR 300 ÜZERİNDE KAMERA İLE GÖZETLENİYOR



Sınava girecek adaylar hem kabinlerindeki kamera ile hem de içeri girdiği andan itibaren 300'ün üzerindeki kamera ile gözetleniyor. Delil olacak şekilde arşivleniyor." açıklamasında bulundu.