12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
e sınav merkezi
GÜNDEM

Elektronik ortamlarda sınavlar nasıl yapılıyor?

2016 yılından bu yana ÖSYM kurumu YDS gibi sınavlarını elektronik ortamda yapıyor. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan e-sınav merkezinde sınavların nasıl yapıldığını ÖSYM Başkanı anlattı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:00:32 Güncelleme: 14:04:28

YDS, ALES gibi sınavlar artık elektronik ortamda yapılıyor. 2016 yılında Ankara'da 5 bin kişilik kapasiteye sahip elektronik sınav merkezi kuruldu. İlk kez bugün Habertürk TV ekibine kameraları açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, sınav salonunda bir aday için hazırlanan kabinde sınav güvenliği hakkında bilgi verdi.

ELEKTRONİK ORTAMDA SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, "Bu binamız tam güvenlikli bir bina. Adaylar kapı girişlerinde 'yüz tanıma' sistemi ile binaya giriş yapıyor. Salona geldiğinde kendisine ayrılmış kabine oturuyor. Aday, TC kimlik numarası ile giriş yapıyor. Kendisini çeken web kamera ile tekrar resmini alıyoruz. Böylelikle kişinin yoklaması alınmış oluyor. Ekrandaki açıklamaları okuyarak sınavın başlamasını bekliyor. Binamız sinyal kesici mekanizma ile donatılmış durumda. Sınav esnasında dışarı ile iletişime geçilmesi engelleniyor.

ADAYLAR 300 ÜZERİNDE KAMERA İLE GÖZETLENİYOR

Sınava girecek adaylar hem kabinlerindeki kamera ile hem de içeri girdiği andan itibaren 300'ün üzerindeki kamera ile gözetleniyor. Delil olacak şekilde arşivleniyor." açıklamasında bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP'li Hürriyet: Anayasa geçerse başımıza neler geleceğinin fotoğrafı
GÜNDEM

CHP'li Hürriyet: Anayasa geçerse başımıza ...
Aygün Y. boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürüldü
GÜNDEM

Aldatıldığı için boşanma davası açtı, sonrası ...
Elazığ'da 6,5 aydır firari olan katil zanlısı için 'Kırmızı Bülten' çıkarıldı
GÜNDEM

6,5 aydır firari olan katil zanlısı için 'Kırmızı ...
HDP'li Yüksekdağ'a müebbet hapis istemi ile dava açıldı
GÜNDEM

Yüksekdağ hakkında müebbet hapis istemi
Selahattin Demirtaş hakim karşısına çıktı
GÜNDEM

Demirtaş hakim karşısına çıktı
AK Partili Muhammet Balta: Bacağımdan ısırıldım
GÜNDEM

Ak Partili vekili kim ısırdı?

AK Partili Muhammet Balta: Bacağımdan ısırıldım
GÜNDEM

AK PARTİLİ VEKİLİ KİM ISIRDI?

Aygün Y. boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürüldü
GÜNDEM

ALDATILDIĞI İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTI, SONRASI KORKUNÇ!
Elektronik ortamlarda sınavlar nasıl yapılıyor?
GÜNDEM

ELEKTRONİK ORTAMLARDA SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Elazığ'da 6,5 aydır firari olan katil zanlısı için 'Kırmızı Bülten' çıkarıldı
GÜNDEM

6,5 AYDIR FİRARİ OLAN KATİL ZANLISI İÇİN 'KIRMIZI BÜLTEN' ÇIKARILDI
Diyarbakır'da suikast hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü
GÜNDEM

SUİKAST HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ!
Erdoğan: Herkes haddini bilecek ve sandığa saygı duyacak
GÜNDEM

KÜRSÜ KAVGASINA TEPKİ: HERKES HADDİNİ BİLECEK!