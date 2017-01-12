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Atalay Filiz
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Atalay Filiz için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Atalay Filiz'in Ankara'da iki cinayetin sanığı olarak yargılandığı davada mütalaa açıklandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:39:50 Güncelleme: 16:17:28 AA

Atalay Filiz'in Ankara'da iki cinayetin sanığı olarak yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ankara ve İstanbul'daki üç cinayetin zanlısı Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı da "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı davada savcı, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Ankara Batı Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, sanık avukatları Hüseyin Uğur Poyraz ve Merve Uçanok, müşteki avukatı Ercan Çoban hazır bulundu.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Filiz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde sanık Atalay Filiz hakkında atılı suçlara karşı cezai ehliyetinin tam olduğunu bildiren Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunu hatırlatarak, sanık Filiz'in olaydan önceki günlerde maktul Göktuğ Demirarslan'a gönderdiği e-posta ile tehdit ettiğini, maktulun otomobilinin altına cep telefonu, batarya ve sim kartından oluşan düzeneği önceden yerleştirmiş olduğunu ve bu yolla maktuller hakkında bilgi edindiğini, suçta kullanacağı araçları seçip temin ederek ve plan yaparak maktuller Demirarslan ve Radchikova'yı tasarlayarak öldürdüğünü kaydetti.

Savcı, mütalaasında Filiz'in Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova'yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Atalay Filiz, esas hakkındaki yaptığı savunmada, "Mütalaaya bir diyeceğim yoktur" dedi.

Sanık avukatlarından Merve Uçanok, celse arasında müvekkilinin akıl rahatsızlığını ortaya koyacak yeni deliller sunacaklarını söyleyerek, ek süre talep etti.

Maktul avukatı Ercan Çoban ise sanık vekilinin isteğine karşı çıkarak, "Mahkeme sanki sanığı Adli Tıp Kurumuna sevk etmemiş, muayene yapılmamış ve doğrudan rapor verilmiş gibi bir beyan verilmiştir. Mahkeme karar almıştır bu konuda tek yetkili ve etkin muayene yapabilecek kuruma sevk etmiştir. Doktorlar karar vermiştir, gözlem altına alınmasına karar vermemiş ve akıl sağlığı yerindedir diye rapor düzenlemişlerdir." dedi.

Mahkeme, sanık avukatlarının, müvekkillerinin akıl rahatsızlığına ilişkin delilleri bildirmesi için bir sonraki oturuma kadar ek süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianamede, Atalay Filiz'in, Demirarslan ve Radchikova'yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Filiz, Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    Bosa besliyoruz idam edin gitsin ya ugrasmayin kardesim
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