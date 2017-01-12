Kırıkkale Valisi'nden makam aracı isteyen öğrencinin esprisi gerçek oldu

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Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu ile Vali İlker Haktankaçmaz arasındaki mesajlaşma da sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Uyaroğlu, 8 Ocak'ta "Valim okullar tatil oluyor mu? Yoğun kar yağışı gösteriyor da. Olmuyorsa bize de makam aracı ayarlarsanız, servis geçen kaza yaptı da." şeklinde esprili bir dille tweet atmış, Vali Haktankaçmaz da Uyaroğlu'na "Buğracığım, makam aracına binmek için önce böyle kar kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor." yanıtını vermişti.