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Kırıkkale Valisi'nden makam aracı isteyen öğrencinin esprisi gerçek oldu

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:55:42 AA

Sosyal medyada dikkat çeken 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu ile Vali İlker Haktankaçmaz arasındaki mesajlaşma sonrası, Vali Haktankaçmaz'dan sürpriz...

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    Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, kar yağışının ardından tatil beklentisiyle tweet atarak kendisinden makam aracı isteyen 6. sınıf öğrencisinin talebini yerine getirdi.

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    İl genelinde geçen hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışının ardından tatil beklentisi olan öğrenciler ve velileri, tatil beklentilerini sosyal medya aracılığıyla valiye iletirken, övgü ve tepkiye yönelik paylaşımlar tebessüm ettirdi.

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    Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu ile Vali İlker Haktankaçmaz arasındaki mesajlaşma da sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Uyaroğlu, 8 Ocak'ta "Valim okullar tatil oluyor mu? Yoğun kar yağışı gösteriyor da. Olmuyorsa bize de makam aracı ayarlarsanız, servis geçen kaza yaptı da." şeklinde esprili bir dille tweet atmış, Vali Haktankaçmaz da Uyaroğlu'na "Buğracığım, makam aracına binmek için önce böyle kar kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor." yanıtını vermişti.

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