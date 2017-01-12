12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Reina Ortaköy
GÜNDEM

Reina saldırısında gözaltı sayısı 35'e yükseldi

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ile ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:08:31 Güncelleme: 18:14:20 AA

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi.

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli sayısı 35'e yükseldi.

Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan zanlıların, ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ortaköy saldırısından kurtulan Hollandalı turistler, dolandırıcıların tuzağına düştü!
GÜNDEM

Ortaköy saldırısından kurtuldular, dolandırıcıların ...
Hasan Kamil Yılmaz İstanbul müftüsü oldu
GÜNDEM

İstanbul müftüsü atandı!
Bursa'da 'Reina saldırganı' alarmı
GÜNDEM

Bursa'da 'Reina saldırganı' alarmı
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'Reina teröristi polisten yine kurtuldu' iddiası!
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (12 Ocak Perşembe)
GÜNDEM

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Bağcılar Metrosu'nda 'Reina saldırganı' alarmı
GÜNDEM

'Reina teröristi' ihbarı boş çıktı
Her gün eylem yapıp 227 lira ceza ödüyorlar
GÜNDEM

HER GÜN EYLEM YAPIP 227 LİRA CEZA ÖDÜYORLAR
Reina saldırısında gözaltı sayısı 35'e yükseldi
GÜNDEM

REİNA SALDIRISINDA GÖZALTI SAYISI 35'E YÜKSELDİ
Nabi Avcı İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
GÜNDEM

NAVİ AVCI İSRAİL'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orgeneral Akar'ı kabul etti
GÜNDEM

ERDOĞAN ORGENERAL AKAR'I KABUL ETTİ
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

AKDENİZ'DE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
ÖSYM Guinnes Rekorlar kitabına başvuracak
GÜNDEM

ÖSYM GUİNNES REKORLAR KİTABINA BAŞVURACAK