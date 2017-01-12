Meclis'te tartışma yaratan afiş

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:58:56 | Güncelleme: 20:49:21
AA
TBMM Genel Kurulundaki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerindeki gerilim düşmüyor. Dün gece yarısı meydana gelen arbede sonrasında bugün Meclis'te açılan "köpek giremez" afişi yine tartışma yaşanmasına neden oldu
1
1|19
TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum gergin başladı.
2
2|19
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, bugünkü bileşimi açmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili 6. madde görüşmeleri başladı.
3
3|19
Gündemle ilgili konuşmalar sürerken, dün gece yarısı Meclis genel kurlunda Ak Partili bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar başladı.
HABERİN DEVAMI
4
4|19
Bu sırada Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üzerinde köpek resmi de bulunan 'Köpek Giremez' yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırdı.
5
5|19
Milletvekillerinin kaldırdığı pankartlar, muhalefet ve iktidar partileri arasında sözlü tartışmalara neden oldu.
6
6|19
"BANA YUMRUK ATAN NİYAZİ NEFİ KARA"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada kendisine yumruk atan kişinin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyledi.
HABERİN DEVAMI
7
7|19
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı.
8
8|19
Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini ve evinde istirahat ettiğini, aldığı darbe nedeniyle konuşmakta sıkıntı yaşadığını belirten Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi." dedi.
9
9|19
"ÖYLE BİR DURUM HATIRLAMIYORUM"
Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi.
HABERİN DEVAMI
10
10|19
Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.
11
11|19
AK PARTİLİ VEKİLİ KİM ISIRDI?
Meclis'te yaşanan kavga sırasında AK Partili Muhammet Balta bacağından ısırıldığını iddia etti. Balta, “Kimin ısırdığını görmedim ama iki diş izi var” dedi.