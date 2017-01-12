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Meclis'te tartışma yaratan afiş

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:58:56 AA

TBMM Genel Kurulundaki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerindeki gerilim düşmüyor. Dün gece yarısı meydana gelen arbede sonrasında bugün Meclis'te açılan "köpek giremez" afişi yine tartışma yaşanmasına neden oldu

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    TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum gergin başladı. 

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    TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, bugünkü bileşimi açmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili 6. madde görüşmeleri başladı. 

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    Gündemle ilgili konuşmalar sürerken, dün gece yarısı Meclis genel kurlunda Ak Partili bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar başladı.

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