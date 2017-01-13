Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceğiz bunu değerlendirme fırsatı bulduk. En son toplantıya katıldık. Üç garantör ülke olarak BM Genel Sekreteri ile ayrı görüştük"

"Bizim tutumumuzda KKTC heyetinin tutumu örtüşüyor. Ortada bir gerçek var ki Türkiye'nin güvencesi Kıbrıs Türk halkı için hayati derecede önemlidir. Biz her iki tarafın da düşüncelerini dikkate almak lazım dedik. Neticede referanduma gidilecek. Kıbrıs Türk halkının Türkiye'den beklentileri bizim için kriterdir. Bu çerçevede 18 Ocak'ta yardımcılarımız bir araya gelecek. Her ülke kendi başkentlerinde önerilerini hazırlayacaklar"

"Başbakanları davet edeceğiz. Süreç için konsesnüs sağlandı. Bugünki toplantıda herkesin pozisyonu öğrenmek bakımından faydalı oldu. İki taraf 45 fasılda ciddi müzakereler yaptılar. Mutabakata vardılar. Ama önemli konularda yakınlaşma sağlanamamış hususlar var.Bu süreçte iki taraf açık kalan hususları görüşmeye devam edecek. Daha fazla yaklaşım sağlamak için bu 5 fasıl içindeki konuları tamamlamak için fasıl yapıyorlar.

"Başkanlığın süreleri yönetimlerle ilgili değişik fasıllar var. Epeyce büyük bir liste var. Bazıları hassas konular. İki taraf müzakere heyeti tüm listeleri verir."

"MUTABAKAT SAĞLANDI"

"Garantör ülkeler olarak bir yol haritası konuşuldu ve mutakabat sağlandı. Toplantı tarihi belli değil. Öneriler yapıldı. Biz biran evvel uzmanların biraya gelmesini söyledik. İngiltere'de aynı düşüncedeydi. Yunanistan hazır olmadığını söyledi. Biraz zaman istedi."

"18 Ocak'ta yardımcılarımız teknik konuları konuşmak için biraraya gelecekler. Önce yardımcılarımız sonra bakanlar ardından başbakanlar biraraya gelecek. "

"Eğer herkes çözüm konusunda samimio olursa sonuç alır. Ama kısa vadeli siyasi çözümler için manevralar yapılırsa sonuç alınmaz. Teknik çalışmaların soncunu görmemiz gerekiyor."

"Bu süreç ucu açık bir süreç olmamalı. Somut takvime bağlanmalı. Bu takvimin belli olması lazım ömür boyu böyle süremez. En kısa zamanda bakanların biraya gelmesi lazım. Sonuç alınacaksa da alınmayacaksa da takvimin belli olması lazım Yunanistan istediği için 18 Ocak oldu bize kalsa yarın olurdu. Ne müzakere süresinin ucu açık olabilir ne de uzun olabilir."

"Türkiye'nin garantörlüğü Türk askerinin adadaki varlığı devam eder. "

"YUNANİSTAN'IN SAMİMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

"Garantörler konusunda Rum tarafı ve Yunanistan bir senedir kendi aralarında konuşuyorlar. Garantörlerin olduğu bir ortamda konuşmaları lazım. Garantiler konusunda Kıbrıs Türk heyeti net sınırlarını söyledi. Sayın Akıncı söyledi. Yunanistan kendi aramızda istişare etmeliyiz dedi. Bizde bu konuda samimi olduklarını düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Sürecine destek verdik. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi hep destek verdik. Yunanistan son zamanlarda bu konuda destek vermeye başladı."

"Bugün herkes kendi düşüncesini söyledi. Rum tarafı söyledi, Yuannistan söyledi. Biz de senden Türk askerinin kalması gerektiğini nedenleriyle birlikte açıkladık. Güneydeki artan ırkçılığı anlattık. Son zamanlarda Türklere yönelik saldırılar da ortada ve bunlara cezalandırma yok. Bunlar Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin garantörlüğüne ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu konuda daha teknik çalışmaya ihtiyaç olduğu ortada. Bunu bugün uzun uzun detaylı görüşmek yerine uzmanlar konuşsun dedik."

"Avrupa Birliği hangi çatışmayı çözebilmiş hangi konuyu çözebilmiş? Hangi biri engellenmiş? Avrupa Birliği'nin sonu ne olacak, garantisi var mı? Gerçekçi olacağız işimizi sağlam yapacağız sonra şansa bırakacağız. En kötü ihtimallere karşı tedbirleri alacağız. Bir tek Kıbrıs'ta sorun yok o da bugüne kadar Türkiye'nin garantörlüğü sayesinde olmuştur. Bugüne kadar birçok sorunlar baş etmekte sorunlu olan bir kuruluşun güvenliği sağlayacağını iddia etmesi samimi değil."

"Cenevre'de beşil konferans başladı. Bundan sonraki çalışmalar bu konferansın devamı olacak."