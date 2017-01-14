TBMM kürsüsündeki 15 bin Euro’luk mikrofonun peşine dedektifler düştü

TBMM Genel Kurulu’nda yumruklu tekmeli kavga sırasında kaybolan kürsüdeki iki mikrofondan birinin bulunması için, güvenlik görevlileri ile teknik uzmanların bulunduğu özel bir ekip kuruldu.
Uzun gecenin özellikle kavga anına ilişkin farklı kameralar ve internete yansıyan görüntüleri incelenmeye başlandı.
Arbede arasında ortadan kaybolan 15 bin Euro’luk mikrofonun sopa olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda mikrofonu kimin alıp götürdüğünü tespit etmeye çalışıyor.