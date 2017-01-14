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TBMM kürsüsündeki 15 bin Euro’luk mikrofonun peşine dedektifler düştü

13 Ocak 2017 Cuma, 04:03:47

TBMM'deki anayasa görüşmeleri esnasında çıkan kavgalar sonrası 15 bin Euroluk kürsü mikrofonu kayboldu. Mikrofonu bulmak için özel ekip kuruldu

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    TBMM Genel Kurulu’nda yumruklu tekmeli kavga sırasında kaybolan kürsüdeki iki mikrofondan birinin bulunması için, güvenlik görevlileri ile teknik uzmanların bulunduğu özel bir ekip kuruldu. 

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    Uzun gecenin özellikle kavga anına ilişkin farklı kameralar ve internete yansıyan görüntüleri incelenmeye başlandı. 

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     Arbede arasında ortadan kaybolan 15 bin Euro’luk mikrofonun sopa olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda mikrofonu kimin alıp götürdüğünü tespit etmeye çalışıyor. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 19 saat önce
    Mikrofunun parasını milletvekilleri cebinden ödesin.
  • Misafir 20 saat önce
    vatandaş 1400 tl ye aysonunu getirmeye çalışsın 15 bin euroluk mikrofon kullanalım. altın kaplama her halde. alan kişinin ihtiyacı vardı ikinci el olarak 10 euroya satar her halde yazık yazık milletin parasına
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