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Gaziantep'te akıl almaz kaza: 1 ölü, 4 yaralı...

13 Ocak 2017 Cuma, 05:03:20 DHA

Gaziantep'te bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazaya müdahale eden sağlık ekibine ve kazada yaralanmış kişiye bir başka otomobil çarptı. Kazada askerden izne gelmiş olan Adil Erhan yaşamını yitirdi

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    Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi ile bu kişileri ambulansa taşıyan sağlık görevlilerine otomobil çarptı. 

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    Kazada, askerden dağıtım iznine gelen 21 yaşındaki Adil Erhan Özdurmuş kaldırıldığı hastanede öldü, 2'si sağlık görevlisi 4 kişi ise yaralandı.

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    Kaza, gece geç saatlerde Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Samsun'da vatani görevini yaparken dağıtım izini için memleketi Gaziantep'e gelen Adil Erhan Özdurmuş, askerden getirdiği üniformayı giyip, yanına da arkadaşı Enes Birincioğlu'nu alarak otomobille gezintiye çıktı.

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