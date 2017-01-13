13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksiciye silahlı saldırı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Aykut Aydoğdu kontrolünde seyreden taksiciye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Aydoğdu, açılan ateş sonucunda yaralandı

13 Ocak 2017 Cuma, 05:42:33 Güncelleme: 05:44:46 İHA

Gaziosmanpaşa'da seyir halinde olan Aykut Aydoğdu isimli taksi şoförü şüpheli bir otomobilden açılan ateş sonucunda yaralandı. Kullandığı araçla hastaneye ulaşan Aydoğdu ise tedavi altına alındı.

Gaziosmanpaşa, Galeri Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında Galeri Caddesi üzerinde müşterisini bırakan Aykut Aydoğdu aracıyla birlikte seyir halindeyken yanına bir otomobil yaklaştı. Aynı istikamette seyir halinde olan diğer otomobilde bulunan şüpheli bir şahıs silahını çıkararak Aykut Aydoğdu'nun aracına üç el ateş etti. Şüpheli şahsın silahından çıkan kurşunlar Aydoğdu'nun koluna ve karnına isabet etti. Silahla yaralanan taksi şoförü olayın şokunu atlattıktan sonra kendi imkanlarıyla çevrede bulunan hastaneye gitti. Kolundan ve karnından yaralanan Aydoğdu yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Taksi şoförünü yaralayan şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı haberini alan Aykut Aydoğdu'nun meslektaşları ise hastaneye gelerek bilgi aldı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Görmez'den Vali Şahin'e nezaket ziyareti
GÜNDEM

Görmez'den Vali Şahin'e nezaket ziyareti
Reina saldırısında gözaltı sayısı 35'e yükseldi
GÜNDEM

Reina saldırısında gözaltı sayısı 35'e yükseldi
Ortaköy saldırısından kurtulan Hollandalı turistler, dolandırıcıların tuzağına düştü!
GÜNDEM

Ortaköy saldırısından kurtuldular, dolandırıcıların ...
Hasan Kamil Yılmaz İstanbul müftüsü oldu
GÜNDEM

İstanbul müftüsü atandı!
"Reina canisi Abdulgadir Masharipov polisten yine kurtuldu" iddiası
GÜNDEM

'Reina teröristi polisten yine kurtuldu' iddiası!
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (12 Ocak Perşembe)
GÜNDEM

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Gaziantep'te akıl almaz kaza: 1 ölü, 4 yaralı...
GÜNDEM

GAZİANTEP'TE AKIL ALMAZ KAZA! 1 ÖLÜ, 4 YARALI...
FETÖ’den ihraç edilen 10 bin polise kışla yolu göründü
GÜNDEM

FETÖ'CÜ POLİSLERE KIŞLA YOLU GÖRÜNDÜ!
Karı koca sorun çıkardı, THY uçağı geri döndü
GÜNDEM

KARI KOCA SORUN ÇIKARDI, THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ
Atama kararları Resmi Gazete'de!
GÜNDEM

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksiciye silahlı saldırı!
GÜNDEM

İSTANBUL'DA TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI!

Meclis kürsüsündeki 15 bin Euro’luk mikrofon kayıp
GÜNDEM

15 BİN EURO'LUK MİKROFON NEREYE KAYBOLDU?