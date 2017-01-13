Van'da PKK'ya operasyon

NİHAT ULUDAĞ/GAZETE HABERTÜRK
Van’ın Başkale İlçesi Tuluklu Mezrası kırsal alanda PKK terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak ele geçirildi. PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemeleri jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 12 Ocak günü düzenlediği operasyonda, Başkale, Esenyamaç Mahallesi, Tuluklu Mezrası kırsal alanda PKK terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak ortaya çıkardı.
PKK’NIN YAŞAM MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ
PKK’lı teröristler tarafından kullanılan sığınaklarda, tüpler, jeneratör, mazot, benzin, battaniye, balta, balyoz, çekiç, tüplü ocak, güneş paneli ve gıda malzemeleri gibi çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.