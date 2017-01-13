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Van'da PKK'ya operasyon

13 Ocak 2017 Cuma, 06:56:27

Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Başkale Esenyamaç Mahallesi, Tuluklu Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya düzenlediği operasyonda 2 sığınak bulundu. Sığınakları ele geçiren jandarma çok sayıda yaşam malzemesini imha etti

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    NİHAT ULUDAĞ/GAZETE HABERTÜRK

    Van’ın Başkale İlçesi Tuluklu Mezrası kırsal alanda PKK terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak ele geçirildi. PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemeleri jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

     

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    Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 12 Ocak günü düzenlediği operasyonda, Başkale, Esenyamaç Mahallesi, Tuluklu Mezrası kırsal alanda PKK terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak ortaya çıkardı.

     

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    PKK’NIN YAŞAM MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ

    PKK’lı teröristler tarafından kullanılan sığınaklarda, tüpler, jeneratör, mazot, benzin, battaniye, balta, balyoz, çekiç, tüplü ocak, güneş paneli ve gıda malzemeleri gibi çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

     

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