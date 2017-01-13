Van'da PKK'ya operasyon

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PKK’NIN YAŞAM MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ

PKK’lı teröristler tarafından kullanılan sığınaklarda, tüpler, jeneratör, mazot, benzin, battaniye, balta, balyoz, çekiç, tüplü ocak, güneş paneli ve gıda malzemeleri gibi çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.