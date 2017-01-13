13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fırat Kalkanı, DEAŞ
GÜNDEM

Fırat Kalkanı'nda 41 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı harekatında 177 DEAŞ hedefi vurulurken, 41 terörist etkisiz hale getirildi

13 Ocak 2017 Cuma, 09:36:04 Güncelleme: 10:25:35 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 143'üncü gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyahın ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞa ait 177 hedef ateş altına alındı. Teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suflaniyah ve Bzagahda bulunan 10 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 4 barınma yeri, 4 karargah binası ve 2 silahlı araç imha edildi.

Kara ve hava harekatlarında, DEAŞ mensubu 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, 72 el yapımı patlayıcı imha edildi. Fırat Kalkanı Harekatının başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcı sayısı 2 bin 917, mayın sayısı ise 43 oldu.

HAREKATIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'nca Suflaniyah ve Bzagah'taki DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatlarının görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, karargah binası, bombalı araç ve kontrol noktasının vurulma anı yer aldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
GÜNDEM

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Erdoğan: Herkes haddini bilecek ve sandığa saygı duyacak
GÜNDEM

Kürsü kavgasına tepki: Herkes haddini bilecek!
TSK: 22 DEAŞ'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

DEAŞ havadan vuruldu!
TSK, Kuzey Irak'ta Zap bölgesini vurdu
GÜNDEM

Zap'a hava harekatı!
Hakkari'de terör örgütüne ait mühimmat bulundu
GÜNDEM

Hakkari'de terör örgütüne ait mühimmat bulundu
Şimdiye kadar kaç DEAŞ'lı terörist yakalandı?
GÜNDEM

İşte tutuklu DEAŞ'lı terörist sayısı!
HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
GÜNDEM

HSYK'DA YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ
Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yaşlı adam tutuklandı
GÜNDEM

ADANA'DA İĞRENÇ OLAY!
Bursa'da uyuşturucu temin eden çeteye nefes kesen operasyon
GÜNDEM

AMİR 'ALLAH SİZİ KORUSUN' DEDİ, SONRASI...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (13 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 13 OCAK GÜNLÜĞÜ
İstanbul'da buzlanan yollarda yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı
GÜNDEM

İSTANBULLULARA SABAH ŞOKU
Sakarya'da derede ceset bulundu
GÜNDEM

ACI OLAY! DERE KENARINDA BULUNDU