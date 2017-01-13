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Sakarya'da derede ceset bulundu

Bastonların olduğu yerin yaklaşık 200 metre uzağında bulunan ceset sudan çıkarıldı. M. Ö.'nün intihar etmiş olabileceği sanılırken, ekipler olay yerinde incelemede bulundu

13 Ocak 2017 Cuma, 09:59:41 Güncelleme: 10:01:54 DHA

Sakarya'nın Ferizli İlçesi'nde kaybolan bedensel engelli 49 yaşındaki M. Ö.'nün, dere yatağının kenarında bastonları, yaklaşık 200 metre ileride suyun içerisinde cesedi bulundu. M. Ö.'nün intihar etmiş olabileceği belirtilirken, soruşturma başlatıldı.

Ferizli Devlet Hastanesi'ne giderek tahlil yaptıran M. Ö.'den bir daha haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Gece saatlerinde arama çalışmaları yapılırken, Çark Deresi'ne de bakıldı. Polis ve vatandaşlar dere yatağı boyunca arama yaparken, dere yatağının kenarında yan yana duran 2 baston bulundu. Daha ileri gidilirken Çarksuyu Köprüsü'nün altında suyun içerisindeki ceset görüldü.

Bastonların olduğu yerin yaklaşık 200 metre uzağında bulunan ceset sudan çıkarıldı. M. Ö.'nün intihar etmiş olabileceği sanılırken, ekipler olay yerinde incelemede bulundu. M. Ö.'nün cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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