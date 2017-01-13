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Yekta Saraç
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"Üniversitelerde bütünleme sınavlarının kaldırıldığı" iddiası

Sosyal medyada yayılan "Üniversitelerde bütünleme sınavlarının kaldırıldığı" iddiası ile ilgili YÖK Başkanı Saraç açıklama yaptı

13 Ocak 2017 Cuma, 10:01:56 Güncelleme: 10:06:01

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "üniversitelerde bütünleme sınavlarının kaldırılması" yönünde yeni bir karar almadıklarını bildirdi.

Başkan Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütünleme sınavlarına ilişkin bir Başkan Vekilimizin imzası taklit edilerek sosyal medyada sahte bir yazı ve haber paylaşılmaktadır. Bu konuda alınmış yeni bir kararımız bulunmamaktadır. Bu yazı ve habere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada, YÖK Başkan Vekili Hasan Mandal'ın imzası taklit edilerek "12 Ocak 2017 tarihli ve 2937 sayılı YÖK Eğitim Komisyonu'nun aldığı karar gereği, üniversitelerimizde uygulanan bütünleme sınavları kaldırılmıştır. 2016-2017 güz dönemi karar tarihine kadar yapılan bütünleme sınavları geçersiz sayılacaktır." ifadeleri paylaşılmıştı.

YÖK, yetki devri kapsamında, bütünleme sınavı yapılması kararını üniversitelere bırakmıştı.

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