Rauf Denktaş, ölümünün 5. yılında anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 5. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Peki Rauf Denktaş kimdir?

Rauf Raif Denktaş, 27 Ocak 1924 tarihinde Kıbrıs'ın Baf kentinde dünyaya gelen siyasetçi ve yazardır. Henüz 1,5 yaşındayken annesini kaybeden Rauf Denktaş, 1930 yılında eğitimi için İstanbul'a geldi ve burada Arnavutköy'de Fevzi Ati Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul'daki eğitim hayatının ardından Kıbrıs'a dönerek 1941'de Lefkoşa İngiliz Okulu'nu bitirdi.

Mezuniyetinin ardından Halkın Sesi adlı gazetede yazmaya başladı. Bir süre gazetede yazdı ve ardından Mağusa'da tercümanlık, mahkeme memurluğu ve mezun olduğu İngiliz Okulu'nda öğretmenlik yaptı.

1944'te Birleşik Krallık'a hukuk eğitimini tamamlamak için gitti. 1947'de yeniden Kıbrıs'a dönen Rauf Denktaş, avukatlığa başladı. Avukatlıktaki başarıları onun savcı olmasını ve 1956'da da başsavcı olmasını sağladı.

1958'de Rumlar, Kıbrıs'taki Türk köylerine saldırınca Fazıl Küçük ile birliket Ankara'ya giderek dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüştü ve adaya Türk askerinin gönderilmesini teklif etti. 16 Ağustos 1960'da 650 kişilik bir Türk askeri ordusu adaya indi.

Rauf Denktaş, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ile birlikte.

1964'teki Londra Konferansı'nın ardından Makarios tarafından adaya girmesi yasaklandı ve istenmeyen adam olarak ilan edildi. Fakat kendisi gizlice Erenköy'e çıkarak savaşa katıldı.

1967'de gizlice adaya girmek isterken yakalanan Rauf Denktaş, Türkiye'nin uzun uğraşları sonrasında Türkiye'ye iade edildi ve 1968'de adaya giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs'a geri döndü.

18 Şubat 1973'te Fazıl Küçük'ün görevden ayrılmasıyla Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak seçildi ancak sadece 10 gün sonra görevinden istifa etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 13 Şubat 1975'te devlet ve meclis başkanlığı görevlerini yürüttü ve anayasa gereğince 1976'daki ilk seçimlerde devlet başkanı oldu.

1981'deki seçimlerde bir kez daha devlet başkanlığına seçilen Rauf Denktaş, 17 Nisan 2005'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koymadı ve görevini 24 Nisan 2005'te seçilen cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a devretti.

8 Ocak 2012 tarihinde organ yetmezliği hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde 13 Ocak 2012 tarihinde hayata 88 yaşında veda etti. Vefat haberinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal yas ilan edildi.

Rauf Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN RAUF DENKTAŞ MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 5. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Mesajda, hayatını Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine adayan Denktaş'ın, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını, ana vatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, büyük bir özveriyle savunduğu kaydedildi.

Açıklamada, her türlü zorluğun aşılmasında üstün liderlik gösteren Denktaş'ın, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki müstesna yerini daima koruyacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkının, Rauf Denktaş'ın gösterdiği yolda yıllardır sürdürdüğü haklı davanın, adada adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına ve Kıbrıs Adası'nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanı haline gelmesine vesile olacağı inancıyla, merhum Denktaş'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.