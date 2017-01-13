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Bursa'daki tecavüz davasında yeni gelişme

Mahkeme heyeti, apartman boşluğunda bulunan üç prezervatiften birinde Koray B. ile S.T.'ye ait bulguların olması nedeniyle Koray B.'nin tutuklanmasına karar verdi

13 Ocak 2017 Cuma, 11:09:51 Güncelleme: 11:11:50 DHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı 13 yaşındaki S.T.'ye tecavüz ettiği öne sürülen 20 yaşındaki Koray B., genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polis, genç kızın ifadesinde Koray B.'nin apartman boşluğuna attığını söylediği 3 prezervatifi buldu. Adliyeye çıkartılan Koray B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan incelemede, prezervatiflerden birinde Koray B. ve S.T.'ye ait bulgulara rastlanınca, şüpheli bu kez tutuklandı.

Mustafakemalpaşa'da oturan S.T., geçen yıl sosyal paylaşım sitesinden Koray B. ile tanıştı. Genç kız arkadaş olduğu işsiz Koray B. ile kendilerine ait evlerinin boş olan üst katında buluştu. İddiaya göre Koray B., kız çocuğu ile zorla üç kez ilişkiye girdi. Olay, S.T.'nin polise "Koray B. bana tecavüz etti. Kullandığı 3 prezervatifi ise apartmanın boşluğuna attı. Ayrıca bu olaydan bir yıl önce de, yine sosyal paylaşım sitesinden tanıştığım Burak A. içtiğim kolaya ilaç atıp beni uyuttuktan sona sahip oldu" demesi üzerine polis soruşturma başlattı.

2 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Önce Koray B.'yi yakalayan polis daha sonra apartman boşluğuna atılan 3 prezervatifi bulup incelemeye gönderdi. Polis daha sonra Burak A.yı da gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakların Bursa 6'ncı ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kuray B. ile Burak A.'nın yargılanmasına başlandı.

SUÇLAMAYI REDDETTİLER

Çıktıkları ilk duruşmada Koray B. kendisine yaşının 17 olduğunu söyleyen S.T. ile rızası ile ilişkiye girdiğini öne sürerek tecavüz iddiasını yalanladı. Burak A. ise S.T. ile arkadaş olduğunu fakat tecavüz etmediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, apartman boşluğunda bulunan üç prezervatiften birinde Koray B. ile S.T.'ye ait bulguların olması nedeniyle Koray B.'nin tutuklanmasına karar verirken duruşmayı erteledi.

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