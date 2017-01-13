Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yeni müfredat ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindi. Bakan İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları bilgilendirme toplantısında, temel eğitim ve orta öğretimde okutulan 51 programın güncellenmiş müfredatını kamuoyu ile paylaşıyor.

Yeni düzenleme ile öğrencilere sömestrda ev ödevi verilmeyeceğini açıklayan Yılmaz'ın konuşmasından satırbaşları:

TASLAK PROGRAMLAR ASKIYA ALINIYOR

Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz, bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürütecekler.

TEOG, YGS VEYA LYS'DE FARKLILIK OLMAYACAK

Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklarını söyleyen Yılmaz "Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene de değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır." dedi.

YARIYIL TATİLİNDE TELAFİ EĞİTİMİ KONULMAYACAK

Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz. Tatil tatildir. Şubattan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi edecekler.

Ayrıntılar gelecek...