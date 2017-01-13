13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
sosyal medya
GÜNDEM

Sosyal medyadaki 'terör' paylaşımları mercek altında

Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden bu yönde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu

13 Ocak 2017 Cuma, 15:33:40 Güncelleme: 15:36:45 AA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medyada terör yanlısı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülürken, diğer taraftan da sosyal medya üzerinden yapılan terör yanlısı paylaşımlar da yakın takibe alındı.

Son 6 ayda sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter üzerinden bu yönde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 68 bin 774 hesap hakkında ihbarda bulunuldu. Bu hesaplardan 21 bin 723'ünün kullanıcısı tespit edilirken, 47 bin 24 hesabı kullanan şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yapılan tespitlerin ardından terör ekiplerince düzenlenen operasyonlarda internet üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 bin 861 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bin 734'ü tutuklanırken, bin 317 kişi adli kontrol şartıyla, 810 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve Cumhuriyet Savcılıklarında gözaltı talimatı bekleyen 17 bin 862 dosyanın bulunduğu öğrenildi.

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR
Terör örgütü propagandası yapan, infial yaratıcı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan şüpheliler arasında Reina saldırısını "mezhep çatışmasına dönüştürmek isteyerek infial yaratıcı paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanan Barbaros Şansal ile yine yaptığı paylaşım nedeniyle aranan, Türkiye'nin ilk korku filmlerinden biri olan Dabbe'nin yönetmeni olan Hasan Karacadağ da bulunuyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Topkapı'da servisin önüne tarihi surdan parçalar düştü
GÜNDEM

Sulukule'de korkutan olay!
Fikri Işık'tan 'sakıncalı piyade' açıklaması
GÜNDEM

Bakan Işık'tan 'sakıncalı piyade' açıklaması
Metris Cezaevi'nden firar
GÜNDEM

Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar!
Manisa'da hamile kadını darp eden saldırgan hakim karşısında
GÜNDEM

Hamile kadını darp eden saldırgan ilk kez hakim ...
Özel okullara güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi
GÜNDEM

Özel okullara güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi
MEB'in yeni müfredatı açıklandı
GÜNDEM

MEB'in yeni müfredatı açıklandı
Adana Valiliği'ne bombalı saldırının planlayıcısı tutuklandı
GÜNDEM

ADANA VALİLİĞİ'NE BOMBALI SALDIRININ PLANLAYICISI TUTUKLANDI
Topkapı'da servisin önüne tarihi surdan parçalar düştü
GÜNDEM

SULUKULE'DE KORKUTAN OLAY!
Kılıçdaroğlu: Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki...
GÜNDEM

"BİR KEZ DAHA HATIRLATMAK İSTİYORUM Kİ..."
Ağrı Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi
GÜNDEM

DOĞUBAYAZIT'TA ZIRHLI POLİS ARACI DEVRİLDİ
Niğde'de 500 koyun, ölü kuzu doğurdu
GÜNDEM

NİĞDE'DE ESRARENGİZ OLAY! TAM 500 KOYUN...
Sosyal medyadaki 'terör' paylaşımları mercek altında
GÜNDEM

ÜNLÜ İSİMLER DE VAR! 68 BİN 774 HESAP İNCELENDİ