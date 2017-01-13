13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Emre Tayanç
GÜNDEM

Hakkarili esnaf askere çarşı izni istedi, komutan kabul etti!

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, askerlerin çarşı iznine ilişkin, "3 bin 600 askerim var. Hakkari halkına güvendiğim için çarşıya göndereceğim. Eğer Hakkari halkına güvenmesem o çocukları buraya salar mıyım?" dedi

13 Ocak 2017 Cuma, 15:36:36 Güncelleme: 15:48:56 AA

Tuğgeneral Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile muhtarların daveti üzerine kentteki bir bilardo salonunda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tayanç, askerlerin çarşı iznine ilişkin yaptığı açıklamada, "3 bin 600 askerim var. Hakkari halkına güvendiğim için çarşıya göndereceğim. Eğer Hakkari halkına güvenmesem o çocukları buraya salar mıyım?" diye konuştu.

"Bir çocuğun burnu kanadığında bana 30 dakika içerisinde direkt komutanlıktan hesap sorulur. Bakın bu kadar ciddi bir riski alıyorum. O vatan evlatları burada. 'Biz birbirimizle yumruk gibi olacağız, dayanışma içerisinde olacağız, tek başımıza dolaşmayacağız, yan yana olacağız, bu kuvvette olacağız' diyorsanız işte ispatı." diyen Tayanç, şunları kaydetti:

"O çocuklara sahip çıkacaksınız. Ben o çocuklara da diyorum, halka da diyorum, subay, astsubay, uzmanıma da aynı şeyi dedim. Yeter ki burada huzur olsun. 1984'ten bugüne kadar bir nesil gitti. Kimin hangi düşüncede olduğu sorun değil ama biz şuradaki ergenliğe ermemiş çocuklarımıza da aynı kaderi yaşatamayız. Çocuklar pırıl pırıl. Belki o çocuk bakan da olur, profesör de olur."

"PROBLEMLERİ MERMİ ATMAK YERİNE OMUZ OMUZA ÇÖZELİM"

Tayanç, birçok arkadaşının Hakkari'ye dağcılık ile ilgili turist getirmeye çalıştığını, ancak getiremediğini ifade etti.

Bu durumun sorgulanması gerektiğini vurgulayan Tayanç, şöyle devam etti:

"Konya da da olur, Ankara'da da olur münafıklar. Hakkari'de de olur, İstanbul'da da olur. Ama biz doğulular olarak ona karşı tavrımızı koyduğumuz sürece etkisi olmaz. Bu problemler sadece mermi atarak çözülmez. Ben teğmenliğimden beri mermi sıkıyorum burada. Ama dua ediyorum Cenabı Allah bize burada mermi atmak yerine omuz omuza, yumruk yumruğa, kucaklaşarak problemleri çözmeyi nasip etsin."

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu ile İl Jandarma Komutanı Korkmaz, vatandaşlarla okey oynadı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, dün, 10 Ocak'ta kutlanan İdareciler ve Çalışan Gazeteciler günleri dolayısıyla kentte görev yapan kamu idarecileri ile gazeteciler onuruna verilen yemekte, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından askerlerin çarşı iznine çıkarılması konusunda talepte bulunmuştu.

Tuğgeneral Emre Tayanç, bu talebe, "Onlar sizin çocuklarınız, sizlerin onlara sahip çıkması gerekir. Önemli olan birbirimize kalbimizde ve yüreğimizde ufacık bir yer vermek. İnşallah bu coğrafyada çok güzelliklere vesile olacaktır" yanıtını vermişti.


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Niğde'de 500 koyun, ölü kuzu doğurdu
GÜNDEM

Niğde'de esrarengiz olay! Tam 500 koyun...
Sosyal medyadaki 'terör' paylaşımları mercek altında
GÜNDEM

68 bin 774 hesap incelendi! Ünlü isimler de var...
Topkapı'da servisin önüne tarihi surdan parçalar düştü
GÜNDEM

Sulukule'de korkutan olay!
Fikri Işık'tan 'sakıncalı piyade' açıklaması
GÜNDEM

Bakan Işık'tan 'sakıncalı piyade' açıklaması
Metris Cezaevi'nden firar
GÜNDEM

Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar!
Manisa'da hamile kadını darp eden saldırgan hakim karşısında
GÜNDEM

Hamile kadını darp eden saldırgan ilk kez hakim ...
Niğde'de 500 koyun, ölü kuzu doğurdu
GÜNDEM

NİĞDE'DE ESRARENGİZ OLAY! TAM 500 KOYUN...
Sosyal medyadaki 'terör' paylaşımları mercek altında
GÜNDEM

ÜNLÜ İSİMLER DE VAR! 68 BİN 774 HESAP İNCELENDİ
Kılıçdaroğlu: Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki...
GÜNDEM

"BİR KEZ DAHA HATIRLATMAK İSTİYORUM Kİ..."
Topkapı'da servisin önüne tarihi surdan parçalar düştü
GÜNDEM

SULUKULE'DE KORKUTAN OLAY!
Ağrı Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi
GÜNDEM

DOĞUBAYAZIT'TA ZIRHLI POLİS ARACI DEVRİLDİ
Adana Valiliği'ne bombalı saldırının planlayıcısı tutuklandı
GÜNDEM

ADANA VALİLİĞİ'NE BOMBALI SALDIRININ PLANLAYICISI TUTUKLANDI