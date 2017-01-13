Ağrı Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 özel hareket polisi yaralandı.
Ağrı-İran karayolu Doğubayazıt-Iğdır Dörtyol Kavşağı'nda belediyeye ait çöp kamyonuna çarpmamak için manevra yapan zırhlı polis aracı devrildi.
Kazada, araçta bulunan 7 özel hareket polisi yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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