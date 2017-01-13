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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu: Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar" dedi

13 Ocak 2017 Cuma, 16:10:38 Güncelleme: 16:13:10 HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, Cumhurbaşkanlığı, ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır" dedi. 

CHP lideri Twitter'dan Anayasa değişikliğine ilişkin eleştirilerini paylaştı. 

Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse; seçilmiş olmayı, mutlak ve sınırsız bir egemenlik gibi düşünmemeli, herkese ve her kuruma hükmetme hakkını kendinde görmemelidir. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, Cumhurbaşkanlığı, ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır. Bir Cumhurbaşkanı'nın, iyiyi-kötüyü ve adaleti belirleme hakkını tekelinde görmesi, hesap vermeyi reddetmesi demokrasi için ciddi tehdittir. Cumhurbaşkanları, özgürlük gibi insanın doğuştan gelen hakkını dahi, sanki kendisinin bahşettiğini sanacak kadar güç sarhoşu olmamalıdırlar. Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar" dedi. 

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