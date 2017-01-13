13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana Valiliği'ne bombalı saldırının planlayıcısı tutuklandı

Valilik otoparkında 24 Kasım'da bombalı araçla düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirmiş, 33 kişinin yaralanmıştı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:19:47 Güncelleme: 16:20:48 AA

Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında saldırıyı organize ettiği ileri sürülen bir şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 24 Kasım'da Adana Valiliği otoparkında bombalı araçla düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Ekipler, şüpheli kişiler üzerinde yaptıkları çalışmada, valilik binası çevresinde keşif yaptığı ve patlamanın ardından saldırıyı düzenleyen teröristi Mardin'e götürdüğü belirlenen M.E.V.'yi, yine aynı ilde yakaladı. Şüpheli polis ekiplerince Adana Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan çalışmalarını genişleterek sürdüren ekipler, zanlının valilikteki bombalı araçla düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren terörist ile Sarıhamzalı Mahallesi'nde ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin Mardin ili kırsalından getirdiğini tespit etti.

GÖZLEM YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Ekipler, zanlının bombaları yine merkez Seyhan ilçesi Küçükoba Mezarlığı civarında bulunan kiraladığı bir çiftlik evinde araçlara yerleştirdiğini belirledi. Şüphelinin valilik binasına ilişkin krokileri hazırlayıp keşif gözetleme yaptığını belirledi.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli M.E.V, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Valilik otoparkında 24 Kasım'da bombalı araçla düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirmiş, 33 kişinin yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü PKK'nın yan kolu TAK üstlenmişti.

Terör saldırısının ardından polis ekipleri bomba yüklü başka bir aracı Sarıhamzalı Mahallesi'nde takibe almıştı.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerinin ateş açması sonucu etkisiz hale getirilmiş, araçta yapılan incelemede bomba düzeneği olduğu belirlenmiş, düzenek etkisiz hale getirilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu: Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki...
GÜNDEM

"Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki..."
İzmir'de teröristin cenazesi için kimse araç vermedi
GÜNDEM

Teröristin cenazesi için kimse araç vermedi
Ağrı Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi
GÜNDEM

Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi
Niğde'de 500 koyun, ölü kuzu doğurdu
GÜNDEM

Niğde'de esrarengiz olay! Tam 500 koyun...
Sosyal medyadaki 'terör' paylaşımları mercek altında
GÜNDEM

Ünlü isimler de var! 68 bin 774 hesap incelendi
Topkapı'da servisin önüne tarihi surdan parçalar düştü
GÜNDEM

Sulukule'de korkutan olay!
Adana Valiliği'ne bombalı saldırının planlayıcısı tutuklandı
GÜNDEM

ADANA VALİLİĞİ'NE BOMBALI SALDIRININ PLANLAYICISI TUTUKLANDI
Ağrı Doğubayazıt'ta zırhlı polis aracı devrildi
GÜNDEM

DOĞUBAYAZIT'TA ZIRHLI POLİS ARACI DEVRİLDİ
Kılıçdaroğlu: Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki...
GÜNDEM

"BİR KEZ DAHA HATIRLATMAK İSTİYORUM Kİ..."
İzmir'de teröristin cenazesi için kimse araç vermedi
GÜNDEM

TERÖRİSTİN CENAZESİ İÇİN KİMSE ARAÇ VERMEDİ
Sosyal medyadaki 'terör' paylaşımları mercek altında
GÜNDEM

ÜNLÜ İSİMLER DE VAR! 68 BİN 774 HESAP İNCELENDİ
Niğde'de 500 koyun, ölü kuzu doğurdu
GÜNDEM

NİĞDE'DE ESRARENGİZ OLAY! TAM 500 KOYUN...