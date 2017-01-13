İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde 2 yıl önce depreme dayanıksız raporu verildiği gerekçesiyle belediye tarafından boşaltılan 8 katlı bina çöktü. Altında ATM'ler de bulunan bina yoldan geçenlerin üzerine devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken kaldırımda yürürken enkazın altında kaldığı belirtilen 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ölen kişinin çocuk olduğu öğrenildi. Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Enkaz altında başka kişilerin de olabileceği belirtilirken arama kutarma ekipleri çalışma başlattı.
Çöken 56 daireli binaya depereme dayanıksız raporu verildiği ve 2 yıl önce belediye tarafından boşaltıldığı belirtildi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 2015'TE BOŞALTILDI"
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı açıklamada, "93 yılında yaptırılmış, 97 yılında iskanı alınmış 56 daireli bir bina. Biz bu binayı çürük olduğu gerekçesiyle, kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltmıştık. Boşaltılan bina mülk sahipleri anlaşamadığı için yıkılamadı. " dedi.
BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA
Binanın çökmeden önceki hali
Müslim SARIYAR-Uzay KESMEN/İSTANBUL
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Misafir 5 dakika önceismide KURAN , çökmüş ....00
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Misafir 19 dakika önce2 yıldır boş duran bir bina bu zamana kadar belediye ekiplerince çoktan yıkılması gerekirdi... Yazık kaç ocak söndü kim bilir.. Allah yardım etsin...00
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Misafir 24 dakika önce2015 senesinde bosaltilan bina bugune kadar neden yikilmamis acaba00
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Misafir 32 dakika önce2 SENE OLMUŞ BOŞALTALI BİNAYI NİYE YIKMIYOSUN BİRİLERİNİN ÖLMESİMİ GEREKİYORDU30
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Misafir 35 dakika önceçok belliydi yıkılacağı. inşallah ölü yoktur. hergün görüyordum. daireler boştu genelde00
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Misafir 35 dakika öncebaşımız sağ olsun00
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Misafir 38 dakika önceboş binalar neyi bekliyor acaba? bu sonuçların ortaya çıkmasını mı00
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Misafir 38 dakika öncemadem tehlikeli neden yıkılmıyor da çöküyor00
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Misafir 45 dakika önceboş olması sevindirici00
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Misafir 59 dakika öncebizim binada cok eski00