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İstanbul Zeytinburnu
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Zeytinburnu'da bina çöktü

Zeytinburnu Kaymakamı olayda 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını açıkladı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:42:30 Güncelleme: 17:48:43

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde 2 yıl önce depreme dayanıksız raporu verildiği gerekçesiyle belediye tarafından boşaltılan 8 katlı bina çöktü. Altında ATM'ler de bulunan bina yoldan geçenlerin üzerine devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken kaldırımda yürürken enkazın altında kaldığı belirtilen 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ölen kişinin çocuk olduğu öğrenildi. Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Enkaz altında başka kişilerin de olabileceği belirtilirken arama kutarma ekipleri çalışma başlattı.

Çöken 56 daireli binaya depereme dayanıksız raporu verildiği ve 2 yıl önce belediye tarafından boşaltıldığı belirtildi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 2015'TE BOŞALTILDI"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı açıklamada, "93 yılında yaptırılmış, 97 yılında iskanı alınmış 56 daireli bir bina. Biz bu binayı çürük olduğu gerekçesiyle, kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltmıştık. Boşaltılan bina mülk sahipleri anlaşamadığı için yıkılamadı. " dedi.

BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Binanın çökmeden önceki hali

 

Müslim SARIYAR-Uzay KESMEN/İSTANBUL

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YORUMLAR 11
  • Misafir 5 dakika önce
    ismide KURAN , çökmüş ....
  • Misafir 19 dakika önce
    2 yıldır boş duran bir bina bu zamana kadar belediye ekiplerince çoktan yıkılması gerekirdi... Yazık kaç ocak söndü kim bilir.. Allah yardım etsin...
  • Misafir 24 dakika önce
    2015 senesinde bosaltilan bina bugune kadar neden yikilmamis acaba
  • Misafir 32 dakika önce
    2 SENE OLMUŞ BOŞALTALI BİNAYI NİYE YIKMIYOSUN BİRİLERİNİN ÖLMESİMİ GEREKİYORDU
  • Misafir 35 dakika önce
    çok belliydi yıkılacağı. inşallah ölü yoktur. hergün görüyordum. daireler boştu genelde
  • Misafir 35 dakika önce
    başımız sağ olsun
  • Misafir 38 dakika önce
    boş binalar neyi bekliyor acaba? bu sonuçların ortaya çıkmasını mı
  • Misafir 38 dakika önce
    madem tehlikeli neden yıkılmıyor da çöküyor
  • Misafir 45 dakika önce
    boş olması sevindirici
  • Misafir 59 dakika önce
    bizim binada cok eski
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