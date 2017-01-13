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e-YDS 2017/1 başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM tarafından 2 Ocak'ta başlayan e-YDS 2017/1 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM başvuru süresi ile ilgili duyuru yayımladı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:46:05 Güncelleme: 16:55:29

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2017/1) için başvurular 2 Ocak 2017 tarihinde başlamıştı. ÖSYM, başvuru süresi ile ilgili duyuru yayımladı. Peki e-YDS başvuruları ne zaman bitiyor. İşte cevabı...

e-YDS 2017/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre başvuruların 2-12 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacağı duyurulmuştu. ÖSYM, başvuru süresinin 15 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Buna göre e-YDS 2017/1 başvuruları, 15 Ocak 2017 Pazar günü saat 23.59'da sona erecektir.

e-YDS 2017/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre;

e-YDS 2017/1 İngilizce alanında, 21 Ocak 2017 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktır. Sınav, saat 14:30’da başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4000, İstanbul’da 431, İzmir’de 72 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS’de kapasite artışı nedeniyle; e-YDS Kılavuzu’nda yer alan ‘e-YDS’ye katılmak isteyen bir aday, bir takvim yılı içerisinde (12 ay) aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir.’ koşulu e-YDS 2016/11 itibariyle ‘e-YDS’ye katılmak isteyen bir aday, son 3 ay içerisinde aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir.’ şeklinde değiştirilmiştir.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile Ek’te yer alan deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

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