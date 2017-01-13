Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde, 1993 yılında ruhsatı verilen ve 1997 yılında iskanı verilen 56 daire ve 3 dükkanın bulunduğu bir bina. Biz bu binayı çürük olduğu gerekçesiyle 2015 yılının Aralık ayında boşalttık. Büyük bir binaydı. Malesef çöktü.



NEDEN KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YIKILMADI?



Özel bir mülk burası. Deprem koşullarına uymayan bir bina. Biz dolayısıyla 56 daireyi boşalttık. Mühürledik. Bizim görevimiz orası çürükse boşaltmak. Bina sahipleri önceleri boşaltmamak için direnç gösterdi. Ama biz o direnci kırdık. Yıkılıp yeniden yapılması gerekiyordu. Niçin yıkılmadı? Bina sahipleri anlaşarak biraraya gelme sorunu yaşadı. 56 tane farklı malik yıkıp yeniden yapması gerekiyordu. Meclis'te çıkan yasa ile yol haritası belli. Birleşilirse yıkıp yeniden yapılma ve kredi desteği alma söz konusu. Ciddi destekler var. Ama malesef "Benim binam sağlımdır." düşüncesi var." açıklamasında bulundu.

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