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Hakkari Şemdinli
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Hakkari'de 3 terörist teslim oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 3 kişinin teslim olduğu bildirildi

13 Ocak 2017 Cuma, 18:15:08 Güncelleme: 18:19:35 İHA

Hakkari'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 3 kişi teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında; 12 Ocak 2017 günü ilimiz Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olan 3 şahıs hakkında yapılan araştırma neticesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aramalarının olduğu tespit edilmiş olup, şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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