Hakkari'de 3 terörist teslim oldu

Hakkari'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 3 kişi teslim oldu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında; 12 Ocak 2017 günü ilimiz Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olan 3 şahıs hakkında yapılan araştırma neticesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aramalarının olduğu tespit edilmiş olup, şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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