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Zırhlı aracın çarptığı asker hayatını kaybetti

Şırnak'ta kışla içerisinde zırhlı aracın çarptığı asker yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

13 Ocak 2017 Cuma, 18:20:05 Güncelleme: 18:21:23 İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir asker, kışla içerisinde zırhlı aracın çarpması sonucu şehit oldu.

Olay, 15.30 sıralarında, Silopi ilçesinde bulunan Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 172. Zırhlı Tugay Hudut Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan bir astsubay başçavuş, kirpi adlı zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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