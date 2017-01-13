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Trabzon'da korku dolu anlar

13 Ocak 2017 Cuma, 18:20:55 HABERTURK.COM

Trabzon'da herhangi bir terör saldırısına karşı güvenlik güçleri tatbikat yaptı, vatandaşlar olayı gerçek sanarak gerginlik yaşadı

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    Enis YILDIRIM/TRABZON

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, olası bir terör saldırısına karşı gerçekleştirilen tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

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    Trabzon Valiliği önünde bombalı bir aracı patlatan ve kaçan teröristin yakalanması için kurgulanan tatbikat 7 dakika sürdü. Patlayan aracın ardından kaçan teröristin eşkali tüm birimlere bildirildi.

     

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    Polis telsizinden beyaz renkli bir araçla kaçan saldırganın sakallı ve gri renkli pantolon giydiği belirtilerek aracın kaçış istikameti duyuruldu.

     

     

     

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