Trabzon'da korku dolu anlar

Enis YILDIRIM/TRABZON
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, olası bir terör saldırısına karşı gerçekleştirilen tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.
Trabzon Valiliği önünde bombalı bir aracı patlatan ve kaçan teröristin yakalanması için kurgulanan tatbikat 7 dakika sürdü. Patlayan aracın ardından kaçan teröristin eşkali tüm birimlere bildirildi.
Polis telsizinden beyaz renkli bir araçla kaçan saldırganın sakallı ve gri renkli pantolon giydiği belirtilerek aracın kaçış istikameti duyuruldu.