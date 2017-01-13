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Eski eşini öldürdü, mahkemeden indirim istedi!

Balıkesir'de boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, çıktığı mahkemede "Ani bir öfkeyle oldu. Tahrik indiriminden yararlanmak istiyorum" dedi

13 Ocak 2017 Cuma, 19:25:40 Güncelleme: 19:27:51 DHA

Balıkesir'in Edremit İlçesinde, hakkında koruma kararı bulunan boşandığı eşi 24 yaşındaki Esra Gövem'i bıçaklayarak öldüren 25 yaşındaki Tolga Y. ile ona yardımcı olduğu ileri sürülen üvey kardeşi Serdar Ö.'nün, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tolga Y., eşini tasarlayarak öldürmediğini öne sürüp, "Ani bir öfkeyle oldu. Tahrik indiriminden yararlanmak istiyorum" dedi.

Edremit'te bir oto kiralama şirketinde çalışan Tolga Yavaşer, 3 yıl önce evlendiği ve mobilya halı satılan mağazada çalışan Esra Gövem'den 7.5 ay önce boşandı. Mahkeme çiftin 2 yaşındaki kızları E.Y.'nin velayetini annesine verdi. Tolga Y., geçen 29 Mayıs sabahı mahkemenin hafta sonlarında görebilmesine izin verdiği kızını E.Y.'yi almak için, boşandığı Esra Gövem'in oturduğu Camivasat Mahallesi 32. Sokak'taki baba evine gitti.

Genç kadın, tehdit edildiği için hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen boşandığı eşinin kızını görmesine izin verilmesi nedeniyle, çocuğu teslim etmek için apartmanın önüne çıktı. Gövem ile Tolga Y. arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tolga Y., cebinden çıkardığı bıçakla Esra Gövem'i göğsünün üç yerinden bıçaklayıp, kızını da alarak, kendisini olay yerine getiren üvey kardeşi Serdar Ö.'nün aracıyla kaçtı.

Gövem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan üç gün sonra polise teslim olan Tolga Y., tutuklandı. Yanında götürdüğü kızı ise anneannesine teslim edildi. Tolga Y. ve kendisine olayda yardım ettiği ileri sürülen Serdar Ö. hakkında Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

"ANİ BİR ÖFKEYLE OLDU"

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Tolga Y., üvey kardeşi tutuksuz sanık Serdar Ö., öldürülen Esra Gövem'in annesi Ferda Gövem, babası Hasan Gövem ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Tolga Y., mahkemedeki ifadesinde, boşandığı eşini tasarlayarak öldürmediğini öne sürüp, "Ani bir öfkeyle oldu. Tahrik indiriminden yararlanmak istiyorum" dedi.

Serdar Ö. ise kendisiin olayla bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürüp, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, ifadelerin alınmasının ardından sanık Tolga Y,'nin tutukluluğun devamına ve 5 tanığın talimat ile ifadelerinin alınması için Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de bir basın açıklaması yaparak, Esra Gövem'i öldürenin hak ettiği cezayı almasını istedi.

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