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Ortaokulda mide bulandıran taciz iddiası

Uşak'ta bir ortaokulda 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan müdür yardımcısı için soruşturma başlatıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 19:52:55 Güncelleme: 19:55:33 DHA

Uşak'ta bir ortaokulda müdür başyardımcısı olan 59 yaşındaki Ş.Ü., 5 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açığa aldığı Ş.Ü. hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta bir ortaokulda 7 yıldır müdür başyardımcısı olarak görev yapan Ş.Ü., Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bugün akşam saatlerinde polis tarafından makam odasında gözaltına alındı.

Müdür yardımcısı Ş.Ü.'nün polisteki sorgusu devam ederken, soruşturmanın, ailelerin okul idaresine şikayetçi olmasıyla başladığı belirtildi. Okul yönetiminin durumu bildirdiği Uşak İl Milli Eğtim Müdürlüğü de Ş.Ü.'yü açığa alıp, idari soruşturma başlattı.

Polis, tacize uğradıkları belirtilen öğrencilerin pedagog eşliğinde ifadelerine başvururken, başka mağdur olup, olmadığının tespiti için de çalışma başlatıldı.

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