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Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

13 Ocak 2017 Cuma, 20:04:21 Güncelleme: 20:07:44 AA

Başkentte, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i de yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da geçen hafta terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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