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İzmir'de terör operasyonu

Terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde, ruhsatsız otomatik tüfek, ruhsatsız tabanca ve 43 mermi ele geçirildi

13 Ocak 2017 Cuma, 20:15:25 Güncelleme: 20:21:04 AA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı'da yaşayan H.E'nin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.

Şüpheli, Taşkesik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

H.E'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tüfek, ruhsatsız tabanca ve 43 mermi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

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