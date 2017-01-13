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Adana Uyuşturucu
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Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 49 zanlıdan 40'ı tutuklandı

13 Ocak 2017 Cuma, 22:02:30 Güncelleme: 22:09:05 AA

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 49 zanlıdan 40'ı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen 49 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 49 zanlıdan 40'ı tutuklandı, 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Ocak sabahı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu temin ettiği ve sattığı öne sürülenlere yönelik Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Bitlis, Antalya, İstanbul ve Erzincan'da biri kadın 49 kişi gözaltına alınmıştı.

Özel harekat ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 1 ton 200 kilogram kubar ve toz esrar, 6 pompalı av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait fişekler ele geçirilmişti.

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