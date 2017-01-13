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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda polisin katılımıyla İstanbul genelinde asayiş uygulaması gerçekleştiriyor

13 Ocak 2017 Cuma, 22:19:11 Güncelleme: 22:22:42 AA

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde, 39 ilçede yapılan "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor. Şişli'de bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araç içindeki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki kişilerin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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