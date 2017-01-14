Reina katliamcısının suç kolonisi!

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BAŞAKŞEHİR’DE DE KALMIŞ

Teröristin saldırıdan önce 3 gün Başakşehir Bahçekent’te bir hücre evinde kaldığı da polis tarafından belirlendi. Teröristin, saldırıdan önce Bahçekent’te bir markette alışveriş yaptığı ve parasının üstünü istediği anlaşıldı.