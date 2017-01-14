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Reina katliamcısının suç kolonisi!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 03:37:33

Reina’da 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov’u yakalamak için operasyonlar düzenleyen polis, birçok ilçede teröristle bağlantılı 8 hücreyi çökertip 35 kişiyi gözaltına aldı.

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    NİHAT ULUDAĞ/GAZETE HABERTÜRK

    İstanbul Ortaköy’deki Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden Özbek asıllı DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov, tam 14 gündür firarda. Her ihbarı değerlendiren polis, farklı ilçelerde teröristle bağlantılı 8 ayrı hücreyi ortaya çıkardı.

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    35 kişiyi gözaltına alan polis, terörist Masharipov’un bir suç kolonisi kurduğunu tespit etti. Polisin, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak yaptığı araştırmada, teröristin kaçış güzergâhları saptandı. 

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    DEAŞ mensubu Abu Muhammed Horasani kod ismini kullanan Masharipov’un olay yerine geliş ve kaçış güzergâhından yola çıkılarak temas kurduğu kişiler tespit edildi. Teröristin Reina’ya gitmek için taksiye bindiği ve yeniden döndüğü anlaşılan Zeytinburnu’nda 58. Bulvar Caddesi’ndeki birçok sokak ablukaya alındı. 

 

 

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