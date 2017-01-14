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TSK karda mahsur kalan 2 kişiyi kurtarma görüntülerini paylaştı

TSK 4 Ocak tarihinde Söz Dağı Yaylası'nda kardan dolayı mahsur kalan 2 kişiyi kurtardığı operasyonun görüntülerini paylaştı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 06:38:33 Güncelleme: 09:09:15 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri Mut'un Söğdözü Yaylası'nda 4 Ocak'ta yağan kar sonrası mahsur kalan iki kişinin kurtarılma görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, yaylada mahsur kalan iki kişinin helikoptere bindirilmesi ve sağlık görevlilerine teslim edilmesi yer alıyor.

Mersin'in Mut İlçesi'ne bağlı Söğdözü Yaylası'nda 4 Ocak'ta yoğun kar yağışı sonrası mahsur kalan iki kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldı. TSK'nin seferber olduğu kurtarma operasyonu sonrası yayladan alınan 2 kişi Mersin'de sağlık görevlilerine teslim edildi. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TSK'den de konuyla ilgili açıklama yapılırken, kurtarma görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, helikopterin mahsur kalanları kurtarma ve helikoptere bindirme anları ile sağlık görevlilerine teslim edilmesi yer alıyor.
Görüntülerde ayrıca, kurtarılan vatandaşlara askerlerin yiyecek ve battaniye vermesi de yer alıyor.

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