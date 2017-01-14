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Emniyet teşkilatına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

"Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yer aldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 06:41:53 Güncelleme: 06:43:33 AA

"Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, 31 Temmuz 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan, emniyet teşkilatında görev yapacak kadrolu ve sözleşmeli personele ilişkin düzenlemelere yer verilen Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri içeriyor.

Yönetmeliğin kesin başarı listesine ilişkin değerlendirmeleri kapsayan 12. maddesinde yer alan, kadro sayısı kadar adayın dışında yedek aday belirlenemeyeceği hükmü değiştirilerek asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenebilmesine imkan tanındı.

Eski yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle yerleştirme sonuçları, sözlü ve/veya uygulamalı sınavın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurumun internet sitesinde ilan edilme süresi, sınavın bitiminden itibaren 10 iş günü olarak değiştirildi. Önceki yönetmelikte bu süre 3 iş günü olarak belirlenmişti. Ayrıca 3 fıkradan oluşan aynı maddeye ilave edilen 4. fıkrayla süresinde başvurmayan veya istenilen belgeleri ibraz etmeyen adayların yerine yedek adayların sırasıyla çağrılacağı hükmü getirildi.

Emniyet teşkilatı personeliyle ilgili eski yönetmeliğe "Geçiş Hükmü" başlığıyla geçici bir madde eklendi. Söz konusu geçici maddede, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve kesin başarı listesi yayınlanmayan sınavlarda da bu yönetmelik hükümleri uygulanır." ifadesine yer verildi.

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