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Hava durumu 14.01.2017

Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kıyılarında yağmur ve sağanak bekleniyor

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:34:36 Güncelleme: 09:44:19 İHA

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kıyılarının yağmur ve sağanak, gece Bilecik ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, güney bölgelerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 4
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 13
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu 14
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu, gece doğusunun kıyı kesimleri sağanak yağışlı 14
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

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